Ballerini morti in Arabia Saudita: i messaggi di Peparini, Steve La Chance, Gemma Galgani

La tragedia che si è consumata nei giorni scorsi in Arabia Saudita ha avuto inevitabilmente un grande eco in italia dove Giampiero, Antonio e Nicolas erano molto conosciuti nel mondo della danza in quanto avevano collaborato con coreografi del calibro di Giuliano Peparini e Steve La Chance.

Entrambi gli artisti con un passato nel talent show Amici, rispettivamente come direttore artistico ed insegnante, appresa la notizia hanno condiviso sui social un messaggio rivolto alle vittime di quel drammatico incidente che è costato la vita a tre ragazzi che volevano semplicemente godersi qualche ora di libertà.

Giuliano Peparini aveva lavorato con Giampiero Giarri, scelto come ballerino nello spettacolo Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo mentre Giampiero Giarri aveva lavorato con Steve La Chance a Uno Mattina ma anche Antonio Caggianelli e Nicolas Esposto avevano lavorato con l'ex coach di Amici. Un cuore spezzato, un rip postato sui social dai due coreografi nel ricordo di tre vite spezzate.

Ha tenuto a dare il suo addio anche Gemma Galgani, personaggio televisivo non direttamente coinvolto in Amici ma volto noto di Uomini e Donne, trasmissione che appartiene sempre all'entourage di Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi. "Un ragazzo che, con il suo perenne sorriso, trasmetteva gioia ed entusiasmo a chiunque", ha scritto a proposito di Nicolas, mettendo a corredo un selfie insieme ai ragazzi.