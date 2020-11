"Ballo" dei Lunapop papà bis: la prima foto dolcissima con il piccolo Tommaso

Nicola “Ballo” Balestri è diventato papà bis. Lo storico bassista dei Lunapop e attuale collaboratore di Cersare Cremonini, ha annunciato su Instagram la nascita del suo secondo figlio pubblicando uno scatto dolcissimo della mano del piccolo Tommaso che tiene stretto il suo dito.

“Grazie Tommaso per aver inondato di gioia questo difficile 2020! Adesso sei un po’ piccolo, ma a suo tempo ti spiegherò in che anno incredibile sei nato. Benvenuto mister coraggio!”, è il messaggio condiviso da Ballo sui social.

Balestri ha piu pubblicato una storia su Instagram condividendo una foto che lo vede insieme alla compagna Erica che tiene in braccio il piccolo Tommaso e tutta la "squadra" dell'ospedale.

Nicola “Ballo” Balestri papà bis: gli auguri di Cesare Cremonini

E tra le decine e decine di auguri sono arrivati anche quelli dell’amico Cesare Cremonini, che ha dato il benvenuto a Tommaso. “Un bacio Erica, Camilla e al mio fantastico bassista procreatore di capolavori”, ha scritto Cremonini sui social, ricondividendo la foto già pubblicata da Balestri, e salutando la compagnia del bassista e la loro figlia più grande e ironizzando: “Qua se non si riaprono i concerti…”.

Balestri aveva annunciato l’arrivo di Tommaso con un post su Instagram lo scorso giugno, proprio il giorno del suo 38esimo compleanno. Due anni prima Ballo era diventato papà di Camilla, nata mentre lui e Cremonini erano impegnati in alcuni concerti alla Unipol Arena di Bologna.

Nicola “Ballo” Balestri sempre insieme all’amico Cesare Cremonini anche dopo i Lunapop

Dopo aver dato vita a cavallo tra il 1999 e il 2000 ai Lunapop con Cremonini insieme a Alessandro De Simone, Gabriele Galassi e Michele Giuliani, Nicola Balestri ha continuato a lavorare nel mondo della musica anche dopo lo scioglimento della band. La sua amicizia con Cremonini è rimasta nel tempo e i due hanno continuato a lavorare insieme. "Ballo" compare infatti in diversi lavori da solista di Cremonini e fa parte della band che accompagna il cantante nei suoi live. Nel 2016 si è laureato con 110 e lode al conservatorio di Rovigo in basso elettrico jazz, per poi ottenere nel 2019 una laurea magistrale a conservatorio di Bologna in Musica per film. Sempre a Bologna nel 2017 si è laureato in Lingue mercati e culture dell'Asia.