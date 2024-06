Genitori portano figlio piccolo al concerto di Vasco: "Abbandonato con tablet e cuffie insonorizzanti". La polemica

"Diventare genitori non è obbligatorio. Non ve lo ordina il medico". Inizia così il post - pungente - pubblicato su Twitter (o X) da Alice Rotelli ieri 10 giugno. Rotelli - che nella vita fa il medico - è seguita sul social di Musk da più di 11.500 follower. Questo spiegherebbe le numerose visualizzazioni che ha raccolto il post in questione (più di 345.000 nel momento in cui si scrive). Rotelli ha espresso un parere (negativo) su una coppia di genitori che avrebbe portato il figlio al concerto di Vasco Rossi per poi tenerlo a terra con tablet, ciuccio e cuffie.

La dottoressa ha scritto: "Se decidete di mettere al mondo un figlio, vi dovete assumere tutte le responsabilità del caso. I bambini non sono un capriccio. Non sono dei bambolotti né tantomeno dei Tamagotchi". Quindi ha continuato: "Ma, se decidete di mettere al mondo un figlio, vi dovete assumere tutte le responsabilità del caso. I bambini non sono un capriccio. Non sono dei bambolotti né tantomeno dei Tamagotchi".

"Non si porta un figlio di pochi mesi ad un concerto, abbandonandolo ai vostri piedi con un tablet in mano e le cuffie insonorizzanti alle orecchie. Perché questo è puro egoismo. È la cosa più lontana dall'essere bravi genitori - ha continuato -. Se volevate continuare a fare la vita che avevate prima di metterlo al mondo, beh, forse era meglio rifletterci un po' su.. Sono sempre più convinta che per figliare occorra un patentino".

La polemica: cosa ne pensa il mondo di Twitter

Come hanno reagito gli utenti a questo post? Di seguito qualche commento: "Esatto, lo si porta quando è più grande, per vedere le band che piacciono a lui!", le parole di un papà a corredo dello scatto insieme al figlio. Oppure: "Penso sincerame che questa foto forse disturba anche me, ma ciò che mi disturba altrettanto è il continuo sentenziare su cosa sia essere 'bravi genitori'. Può darsi che per quanto sbagliato, sia un caso isolato. Non mi lancerei in uno stigma tout court", "E perchè non si puo' portare ad un concerto? Se fosse vietato non sarebbe possibile farlo accedere. Invece il bambino ha pure le cuffie ed è in sicurezza. È seduto a terra? Si siede a terra anche al parco immagino, ha il tablet? Per una volta non succede nulla. State sereni", "Da genitore sono pienamente d'accordo", "Non conosci la situazione e non sei una pedagogista, stai nel tuo". Il post ha raccolto oltre 3.500 "mi piace".