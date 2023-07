Barabara D'Urso in vacanza con i suoi amici dopo la delusione di Mediaset: le foto

Barbara D'Urso non ha perso il sorriso, anzi. La conduttrice da alcuni giorni si trova in vacanza con un gruppo di amici: il modo migliore per scacciare i pensieri negativi e ritrovare la serenità dopo i giorni sicuramente non ha facili che ha dovuto affrontare dopo la notizia della rottura con Mediaset.

La conduttrice con l'azienda ha il contratto in scadenza a dicembre, ma Barbara non starà con le mani in mano, in caso non venisse trovato un nuovo programma da realizzare con Mediaset ha già dato il via alla sua azienda per organizzare eventi, la B&Fable, insieme a Francesca Caldarelli.

La 66enne ha scelto la sua villa a Pescia Romana per trascorrere questi giorni di spensieratezza con i suoi amici. Cene casalinghe, tuffi in piscina e bagni al tramonto con tanto di ciambelle e fenicotteri gonfiabili. Bellissima e con una forma fisica invidiabile al momento si è limitata ad annunciare dei progetti speciali tra una foto e un cocktail sorseggiato a bordo piscina.