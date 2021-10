Barack e Michelle Obama festeggiano 29 anni di matrimonio, il romantico commento social

Esattamente 29 anni fa Barack e Michelle Obama diventavano marito e moglie. Genitori di Malia Ann (nata il 4 luglio 1998) e Natasha (nata il 10 giugno 2001), l'ex presidente degli Stati Uniti d'America e l'ex first lady hanno voluto celebrare l'anniversario sui social.

Il messaggio di Barack

"Buon anniversario, Michelle!", ha scritto Barack su Instagram, a corredo di una foto in cui abbraccia l'amata. "Negli ultimi 29 anni ho adorato guardare il mondo mentre ti conosceva non solo come figlia del South Side, ma come madre, avvocato, dirigente, autrice, First Lady e la mia migliore amica. Non riesco a immaginare la vita senza di te".

La replica di Michelle

Michelle, dal canto suo, ha pubblicato due foto, scattate a 29 anni di distanza, con lei e Barack teneramente abbracciati su un divano. "Com'è iniziata vs come sta andando. Buon anniversario, Barack, ti amo!".

Barack Obama è stato il 44º presidente degli Stati Uniti d'America dal 2009 al 2017, prima persona di origini afroamericane a ricoprire tale carica. Michelle Obama è stata la prima donna afroamericana a ricoprire il ruolo di First Lady. Da anni si vocifera di una sua possibile candidatura alla Casa Bianca.

Nascita di un amore

Rinomato avvocato, Michelle incontrò Barack quando lui venne assunto come stagista presso la società Sidley Austin, dove lei era già avvocato associato. Prima un pranzo di lavoro, poi il primo appuntamento al cinema a vedere Fa' la cosa giusta di Spike Lee. Da quella sera non si sono più lasciati.