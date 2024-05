Barbara Berlusconi, le rare foto insieme al compagno

Barbara Berlusconi ormai dal 2013 è felicemente legata a Lorenzo Guerrieri. I due hanno tre figli Leone (nato il 14 novembre 2016), Francesco Amos (nato il 28 febbraio 2018) ed Ettore Quinto (nato il 20 novembre 2021). L'amore tra i due è sbocciato dopo la fine della relazione tra Barbara e Alexandre Pato, calciatore brasiliano che all’epoca giocava nel Milan.

I due sono molto riservati e raramente Berlusconi pubblica foto di loro due insieme sul suo profilo Instagram: le foto che li ritraggono insieme sono quasi sempre esclusive dei paparazzi. Barbara però ha fatto uno strappo alla regola e sui social ha condiviso un post in cui lei e Lorenzo sorridono felici mentre erano a una festa.

Quando si conobbero lui era il barman di un locale di Monza, nel mentre era iscritto alla facoltà di Economia e amministrazione dell'impresa all'università Statale in Bicocca. La loro frequentazione è iniziata piano piano e giorno dopo giorno i sentimenti che provavano l'uno per l'altra continuarono a crescere. Inizialmente hanno cercato di mantenere segreta la loro storia, ma i fotografi li scoprirono in un weekend romantico in Sardegna. Da quel momento in poi non si lasciarono più: prima le presentazioni in famiglia, poi la nascita di Leone, Francesco Amos e poi Ettore Quinto.