Barbara Berlusconi compie 38 anni: cartoline di famiglia con il compagno e il quinto figlio

L'ultimo post la mostra sorridente tra le amiche di una vita: "Turning 38", scrive Barbara Berlusconi a corredo della foto simbolo del suo 38esimo compleanno, festeggiato con le persone a lei più vicine in un'atmosfera gioiosa che segue quella famigliare con il compagno e il più piccolo dei sui figli, Ettore Quinto.

Tre gli scatti condivisi sui social dalla terzogenita di Silvio e Veronica Lario che posa con Lorenzo Guerrieri, padre di tre dei suoi cinque figli, nel giardino della villa di famiglia. Ma il protagonista assoluto delle immagini è lui, il più piccolo di casa nato lo scorso novembre, in braccio alla sua mamma che gli dedica la didascalia "baby love". Come si evince dagli hashtag, l'imprenditrice sta trascorrendo queste vacanze in Sardegna, meta fissa per tutti i componenti della grande famiglia Berlusconi.

A Villa Certosa, infatti, ogni anno sono soliti passare parte il periodo estivo anche i fratelli di Barbara, Luigi con la moglie Federica Fumagalli, Eleonora con il compagno Guy Binns ma anche Giorgio Valaguzza, ex di Barbara Berlusconi con cui è stato per nove anni e ha avuto i figli Alessandro ed Edoardo. E dopo ben 12 anni, da quando, cioè, è stata ufficializzata la separazione da Silvio Berlusconi, anche Veronica Lario la scorsa estate è tornata a Villa Certosa, per la gioia dei figli che con lei hanno trascorso il suo compleanno.