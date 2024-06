Barbara Berlusconi fan di Vasco Rossi balla su "Bollicine". Anche lei al super concerto a San Siro

Il tour 2024 del Blasco non è neanche vicino a finire che il rocker ha già comunicato le date per il tour negli stadi 2025.Un successo e un sold out dopo l'altro il Vasco Rossi sta facendo sognare i suoi fan e tra questi c'è anche Barbara Berlusconi. La 39enne, figlia di Silvio Berlusconi è infatti andata ad uno dei live, probabilmente quello del 20 giugno, a San Siro. Ha condiviso, con qualche giorno di ritardo, foto e video del super evento e si è anche ripresa mentre cantava una delle hit di Vasco: "Bollicine". Con lei il compagno, Lorenzo Guerrieri, e una coppia di amici. In totale 400mila persone per i 7 concerti di Vasco allo stadio San Siro di Milano. Le prossime date del tour sono a Bari il 25, 26 e 30 giugno.

Un anno fa moriva Silvio Berlusconi

"In questi 12 mesi l'ho sempre sentito al mio fianco, come se non se ne fosse mai andato" ha detto davanti alle telecamere ricordando il padre Barbara che ha, poi, aggiunto: "Ho notato che questo avviene anche in Italia perché si parla tutti i giorni di lui". Il suo è un ricordo tra la sfera privata e quella pubblica: "Mio padre mi ha insegnato l'irrefrenabile ottimismo, l'etica del lavoro, la grande generosità, la capacità di realizzare sogni da tutti ritenuti impossibili e mi ha insegnato a non portare rancore".

L'intervista, che è andata in onda in simulcast sulle sue reti Mediaset, a Barbara Berlusconi è stata fatta nella villa in cui il fondatore di Forza Italia, nel '94, registrò il famoso video della discesa in campo: "Io ricordo tutto perché ero qua. Ricordo le troupe, il trambusto, soprattutto ricordo la sua emozione e anche la sua convinzione. Mio padre ha cambiato l'Italia modernizzandola - ha detto ancora - nell'imprenditoria, nello sport, nei media e soprattutto nella politica con l'introduzione del bipolarismo".