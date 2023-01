Barbara Berlusconi con la famiglia a Sankt Moritz, c'è anche Veronica Lario| FOTO

Barbara Berlusconi è diventata mamma del suo quinto figlio da poco più di un anno e sulle pagine di Chi ha deciso di presentare ufficialmente il piccolo Ettore Quinto. Barbara, insieme al compagno Lorenzo Guerrieri, la mamma, Veronica Lario, e la sorella, Eleonora, con i rispettivi figli, ha trascorso qualche giorno tra la neve e gli chalet di Sankt Moritz. La riunione di famiglia è stata anche l'occasione per festeggiare tutti insieme il decimo compleanno di Riccardo il figlio di Eleonora e Guy Binns (i due non sono più una coppia, ma Guy non poteva perdersi questo importante giorno).

I tre fratelli Barbara, Luigi e Eleonora frequentano molto Sankt Moritz e spesso si alternano nello chalet della madre con le loro famiglie, in questa occasione però erano quasi tutti insieme. Eleonora, che da sempre dei tre è la più riservata, vive a Londra con i tre figli e questo momento in famiglia dev'essere stato particolarmente felice per Veronica Lario che con l'arrivo del piccolo Ettore è diventata nonna di ben 10 nipotini (anche Luigi ha 2 figli) e li ha potuti vedere quasi tutti.

Barbara e Lorenzo, la loro storia d'amore

La storia d'amore tra Barbara e Lorenzo è nata nel 2013 quando si sono conosciuti in un locale a Monza dove lui lavorava come barman per pagarsi gli studi in economia e commercio. Dal loro amore sono nati tre bambini: Leone, Francesco Amos e Ettore Quinto, ma Barbara ha due figli dalla precedente relazione con Giorgio Valaguzza (Alessandro e Edoardo di 15 e 13 anni). Barbara è amministratrice delegata di H14 Spa, Lorenzo invece è un imprenditore immobiliare e dei servizi.