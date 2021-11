Barbara Berlusconi mamma per la quinta volta: è nato Ettore Quinto

Barbara Berlusconi è diventata mamma per la quinta volta. La primogenita di Silvio Berlusconi e dell'ex moglie Veronica Lario ha partorito stanotte in una clinica svizzera: altro fiocco azzurro in casa per l'arrivo di Ettore Quinto, il terzo figlio nato dalla relazione con il compagno Lorenzo Guerrieri, imprenditore nel settore immobiliare.

37 anni, attuale amministratore delegato della holding 14 che controlla il 21,42% di Fininvest, Barbara Berlusconi, già madre di Alessandro (nato nel 2007), Edoardo (2009), Leone (2016), Francesco (2018), solo qualche mesa fa, alla notizia della gravidanza, aveva scherzato sui social dicendo che se fosse arrivato un altro maschio lo avrebbe chiamato Quinto. Promessa mantenuta. Per Silvio Berlusconi questo è il quattordicesimo nipote, dopo Gabriele e Silvio, figli di Marina (prima figlia nata dal matrimonio con Carla Dall'Oglio) e Maurizio Vanadia; Mattia e Sofia Valentina, figli di Pier Silvio - secondo figlio avuto da Carla Dall'Oglio – e Silvia Toffanin; Lucrezia Vittoria, nata dalla relazione di Pier Silvio con la modella Emanuela Mussida; Alessandro, Edoardo, Leone e Francesco, figli di Barbara, Riccardo e Flora, nati dalla relazione di Eleonora con Guy Binnis, infine Emanuele, figlio di Luigi e Federca Fumagalli.

La storia d'amore di Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri

Lorenzo Guerrieri è entrato nella vita di Barbara Berlusconi nel 2013, dopo la fine della relazione tra lei e Alexandre Pato, calciatore brasiliano che all'epoca giocava nel Milan. Si sono conosciuti in un locale di Monza dove lui lavorava come barman ai tempi dell'università, prima lanciarsi nel settore immobiliare. Inizialmente hanno tenuto segreta la loro storia, poi scoperta dai paparazzi che li immortalarono durante un weekend in Sardegna. Poco dopo arrivarono le presentazioni in famiglia e la nascita del primogenito. Barbara e Lorenzo non sono sposati, ma da qualche tempo sono iniziate a circolare insistenti voci su un possibile matrimonio.