Barbara Berlusconi in dolce attesa: le foto della festa in barca con mamma Veronica Lario

Riunione di famiglia in Sardegna per la figlia dell'ex premier che, con la sorella Eleonora, ha organizzato una festa di compleanno per la loro mamma

Veronica Lario ha compiuto 65 anni lo scorso 19 luglio e, per l’occasione, Barbara ed Eleonora Berlusconi hanno organizzato per la loro mamma una festa a bordo dello yacht di famiglia Morning Glory. Numeroso l’equipaggio chiamato a condividere la giornata dedicata a nonna Veronica, a largo di Porto Rotondo: insieme alle figlie, a bordo dell’imbarcazione c’erano anche i suoi sette nipotini che presto diventeranno nove con la nascita del quinto figlio di Barbara (il terzo dopo Leone, 4 anni, e Francesco Amos, 3, nati dall’amore per Lorenzo Guerrieri, che si aggiunge ad Alessandro, 13 anni, ed Edoardo, 11, figli dell’ex compagno Giorgio Valaguzza) e del primogenito di Luigi e della moglie Federica Fumagalli che dovrebbe avvenire a giorni.

A pubblicare le foto della giornata è il settimanale Chi che documenta la giornata trascorsa a bordo della barca e ricorda come per Veronica Lario si tratti di un grande ritorno: non risulta, infatti, che dalla separazione da Silvio Berlusconi, nel 2009, abbia più messo piede né a Villa Certosa né sulla barca di famiglia di ben 48 metri.

Il prossimo 30 luglio sarà la volta di Barbara: la futura mamma, al sesto mese di gravidanza, compirà 37 anni, età che coincide con uno dei periodi più sereni della sua vita, sia nell’ambito privato che professionale. Oltre ad essere amministratore delegato della holding H14, sua e dei fratelli, che investe nelle start up e nel digitale, Barbara si occupa anche della galleria d’arte Cardi Gallery e di progetti educativi a favore di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.