Barbara D’Urso allontanata da Mediaset per una foto? La risposta furiosa su Instagram

La voce che ha fatto letteralmente infuriare Barbara D’Urso l’ha messa in giro Dagospia, che ha indicato il motivo dell’esclusione della conduttrice dai nuovi palinsesti Mediaset in una foto. Una foto privata, scattata a pochi giorni dai funerali di Silvio Berlusconi quando gli obiettivi avevano immortalato la conduttrice nel gesto di pregare, mani giunte e sguardo al cielo. La stessa posa che la vede protagonista, insieme ad altre persone nello scatto privato che, secondo il portale di Roberto D’Agostino, sarebbe stata la principale causa dell’allontanamento della conduttrice da Canale 5 dove, da 15 anni, tiene compagnia al pubblico tutti i giorni. Un’ipotesi che sembra piuttosto improbabile e la risposta incendiaria di Barbara D’Urso non si è fatta attendere. La replica della conduttrice è affidata alle sue storie di Instagram ed è furente. Scrive infatti la ex regina del pomeriggio di Canale 5:

“Irragionevolmente, alcuni siti e non solo pubblicano da giorni una mia foto PRIVATA, dando a questa foto un senso causale al comportamento lesivo nei miei confronti da parte dell'azienda per la quale lavoro. II tutto parte da un frame estratto da un telegiornale nel quale io, in chiesa, ho le mani giunte durante l'ostensione del calice. Un gesto che sento mio, che mi rappresenta, essendo io credente e libera di pregare come preferisco, che sia un funerale o qualunque altra funzione religiosa. Questo gesto diventa virale sui social e sere dopo, a una festa privata e con pochi amici, scattiamo questa foto autoironica, in riferimento a tutti i post che mi hanno presa giro. Era un modo per prendere in giro solo e soltanto me stessa, ovviamente senza intenti denigratori e offensivi verso un funerale, anche in nome della mia fede”.

La furia di Barbara D'Urso su Instagram

Le precisazioni della conduttrice sullo spirito e il contesto privato in cui è stata scattata la foto in questione, sono la premessa per sottolineare che il motivo dell’allontanamento da Mediaset non può essere legato a quello scatto, e per sostenere che farlo credere sarebbe ingannevole e lederebbe l’immagine della conduttrice: “Questo era uno scatto strettamente privato, che non sarebbe assolutamente dovuto diventare pubblico, come dimostra la presenza vicino a me di una persona strettamente legata all'azienda per la quale lavoro, che non ha ovviamente alcun interesse a denigrare il funerale che si era svolto precedentemente. Nessuno l'ha mai autorizzato, è stato fatto col telefono di un amico che l'avrebbe dovuto girare solo a me ma così non è stato. È fortemente ingannevole pensare che io stia dissacrando la memoria di una persona scomparsa e i suoi funerali, portando addirittura la gente a credere che la volontà di lasciarmi a casa senza preavviso sia collegata a questo episodio, che risulta essere completamente sconnesso. Non esiste alcuna causa/effetto, tanto che fino al giorno 26 giugno alle ore 14.30 al mio manager continuavano a parlare di contratto di due anni con prima serata”.

Il futuro della conduttrice è La7?

Il lungo messaggio social si chiude annunciando che la D’Urso sta passando alle vie di fatto e dando mandato ai suoi legali di tutelarla. E sottolineando anche con questa risposta, se ancora ce ne fosse bisogno, che la decisione di non ritrovarsi a settembre alla guida di Pomeriggio 5 non è stata affatto consensuale come comunicato stampa di Mediaset asseriva.

Intanto, per il futuro televisivo di Barbara D’Urso si starebbe profilando l’ipotesi La7. Secondo Il Settimanale infatti, ci sarebbero stati già dei contatti tra lo staff della conduttrice e i vertici della tv di Urbano Cairo.Certo è che il putiferio sollevato dall’improvviso allontanamento di uno dei volti di punti di Mediaset non si accenna a placarsi e c’è da aspettarsi che arrivino nuovi risvolti.