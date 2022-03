Barbara d’Urso e Alfonso Signorini, altro che pace: il clima è teso, parte la frecciata

In che rapporti sono Barbara d’Urso e Alfonso Signorini? Davvero gli screzi che in passato sono stati argomento di rumors sono del tutto appianati oppure c'è ancora qualche attrito tra i due? Gli interrogativi sono tornati ad aleggiare in rete in queste ore, a ridosso del collegamento tra i colleghi che durante il Grande Fratello Vip sono stati protagonisti di un dialogo segnato da toni di grande stima reciproca.

Il conduttore ha definito ‘regina dei reality’ la padrona di casa de La Pupa e il Secchione, destinataria anche di un commento ulteriore che ha sottolineato la grande professionalità di aver accettato di passare da Canale 5 a Italia 1: "Grande applauso a Barbara per il coraggio e la professionalità che dimostra" ha detto Signorini, "Perché non è roba da tutti i giorni per una primadonna come lei aver accettato con entusiasmo di prestare la propria figura ed il proprio volto per Italia1. E lo fa con grande semplicità ed entusiasmo. Brava!".

La frecciatina di Barbara d'Urso

Tutto bene allora? Così è parso, almeno sommariamente, davanti al pubblico della diretta televisiva di Canale 5. Tuttavia, nelle ore più recenti, non è passato inosservato il retweet di Barbara d'Urso volto nella direzione - almeno apparente - del timoniere del GF Vip verso cui ha assunto le forme di una frecciatina.

"Lei portando mueve la colita in diretta in prima serata su Italia1 ha realmente cancellato sei mesi di GFvip" è stato il commento di una utente rilanciato dalla conduttrice de La Pupa e il Secchione che ieri ha esordito su Italia 1. Una battutina che lascia il dubbio su un ipotetico clima ancora un tantino teso.