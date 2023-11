Barbara D'Urso, la stoccata a Pier Silvio: "I miei fan mi scrivono che gli manco e che il pomeriggio è triste"

Barbara D'Urso dopo un mese a Londra e un breve soggiorno a Parigi è tornata in Italia più carica che mai. Da venerdì 3 fino a domenica 5 novembre sarà al teatro torinese Alfieri con "Taxi a due piazze", un ritorno sul palco dopo il successo della tournée dell’anno scorso. In occasione della presentazione D'Urso ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione torinese del Corriere della Sera.

D'Urso per anni è stata il volto di Pomeriggio 5, e non solo, di Canale 5, poi la decisione di Pier Silvio Berlusconi di fare dei cambiamenti e così al suo posto è arrivata Myrta Merlino. Barbara però l'affetto dei suoi fan lo ha sempre percepito e ricevuto: "Il cuore del mio pubblico lo sento sempre, soprattutto quando cammino per strada e mi dicono: 'Ci manchi. Mamma mia quanto è triste il pomeriggio senza di te'. Mi scrivono in tantissimi anche sui social e li ringrazio molto. Siete meravigliosi". Una dichiarazione che non può essere letta anche come una frecciata a Mediaset: nonostante la sua assenza dalla tv continua comunque a essere molto amata.

Riguardo al periodo che sta vivendo ha dichiarato che è un momento "bellissimo" e che sta "molto bene". "Sono sempre una stacanovista che fa trecentomila cose. È una calma apparente", ha poi specificato la conduttrice che al momento continua a essere vaga sul suo ritorno in tv e si limita a un "chissà".

D'Urso, il suo stile di vita e il soggiorno londinese

Barbara D'Urso a 66 anni è in ottima forma ed è sempre molto attiva. Il suo segreto? "Sono fortunata perché ho il grande dono di avere molta energia internamente. Ogni giorno danzo, già da diversi anni ho la mia lezione. Mangio bene, pulito. Prendo degli integratori…".

In merito al suo primo volo e alla permanenza in Inghilterra ha dichiarato: "È stato un bellissimo periodo. Un momento intenso perché avevo tutta la giornata piena per il mio impegno a scuola. Oltre ad altre cose che avevo da fare di lavoro. È stata un’immersione totale in cui mi sono distaccata un po’ da tutto".