Barbara d'Urso a Ballando con le stelle? Milly Carlucci: "Chissà se quest'anno avrà più tempo per allenarsi"

Da quando Barbara d'Urso è stata estromessa da Mediaset, gli interrogativi sul suo futuro professionale hanno circolato senza sosta insieme alle notizie che riportavano dichiarazioni ufficiali e piccate repliche. Tra le ipotesi azzardate per la conduttrice rimasta senza un programma c'è stata anche quella di una partecipazione a Ballando con le stelle, dance show di Rai 1 a cui lei stessa, in passato, aveva strizzato l'occhio salvo poi tirarsi indietro per l'improvvisa proposta di condurre il Grande Fratello.

Ora dell'evenienza si è tornato a parlare per bocca della stessa Milly Carlucci che, proprio sulla possibilità di avere nella squadra anche come ballerina per una notte la conduttrice, nota appassionata di danza, intervistata da Visto ha affermato: "Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?". Il riferimento, evidentemente, è all'assenza di impegni televisivi per Barbara d'Urso che ora è libera dalle dirette quotidiane di Pomeriggio 5 che la trattenevano a Cologno Monzese. Milly Carlucci, inoltre, ha rinnovato tutta la stima per la collega: "“Barbara è una grandissima professionista. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera - ovunque lei sceglierà di andare - continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora".

Ora, dunque, non resta che attendere la risposta di Barbara che, intanto, si gode il relax estivo e pare non curarsi delle notizie che la riguardano.