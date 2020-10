Belen si sbottona dopo anni: "Ecco perché ho litigato con Barbara d'Urso"

Belen Rodriguez a ruota libera su altri personaggi di spettacolo. Intervistata da Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano, la showgil ha parlato del rapporto con le colleghe, dalla conduttrice Barbara d'Urso all'apprezzamento per Maria De Filippi.

Belen e le liti con Barbara d'Urso e Paola Ferrari

Inevitabile parlare di d'Urso con Belen, dal momento che da anni si parla di grosse tensioni tra le due. “Faccio il 22% anche senza i Rodriguez”, ha ripetuto la presentatrice napoletana nelle sue trasmissioni, dopo che i fratelli Cecilia e Jeremias si sono rifiutati di essere ospiti. Ora i suoi programmi faticano sul fronte auditel, gliel’ha tirata? "No, figuriamoci - risponde Belu - Non sono la fonte di presunte sfortune. Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio (Corona, ndr, a cui è stata legata per tre anni fino al 2012)". Nessun dettaglio aggiunto sulla miccia che avrebbe fatto esplodere il litigio.

La maretta è cominciata quando Belen ha mandato a quel paese Barbara durante un'intervista a Le Iene. "C’erano dei motivi, l’ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stata forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei (...) Non apprezzo i suoi programmi ma li rispetto, lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione".

Spazio poi a Paola Ferrari, giornalista sportiva che ha definito Belen "bella, furba, ricca ma priva di ogni goccia di talento". La replica è secca: "Possiamo fare un tête à tête sul palco. Facciamo prima una canzone, poi un balletto, una presentazione e poi mi cimento anch’io in una prova calcistica che è il suo campo. (ride, ndr)".

Si dice anche che la modella argentina abbia rapporti pessimi con l'influencer Giulia De Lellis. "Con Giulia non ho alcun problema, non la conosco personalmente".

Parole di stima per Ferragni e De Filippi

Un elogio invece è quello rivolto ad un'altra webstar, Chiara Ferragni. "La Ferragni è la numero uno incontrastata, la stimo molto e facciamo lavori diversi. Ha una testa e un team eccezionale, nel suo lavoro da imprenditrice digitale è bravissima, nessuno le toglierà nulla. Io, a prescindere da lei, provo a preparare il mio futuro, magari se non avessi più voglia di lavorare sul piccolo schermo. Non mi piace molto la definizione influencer perché, togliendo Chiara, molti mi sembrano improvvisati. Ho una carriera diversa, si tratta solo di progetti che possono piacermi e farmi guadagnare".

Anche se le parole più accorate sono per Maria De Filippi, produttrice e conduttrice che l'ha voluta in Tu si que Vales, show in onda al sabato sera su Canale 5. "Mi ha insegnato tantissime cose, la stimo moltissimo. Sono affascinata dalla sua testa, ogni ora che sto con lei imparo delle cose nuove. La psicologia e l’attenzione che lei riporta in ogni essere umano che si trova di fronte. Fa una sorta di analisi, dedica davvero il suo tempo. Mi ha insegnato a dedicare del tempo a le persone che lo meritano".