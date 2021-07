Barbara d’Urso celebra il matrimonio degli amici e si emoziona: "Ho indossato questa fascia con gioia"

Quella di giovedì 8 luglio 2021 resterà una data da ricordare per Barbara d’Urso, chiamata a celebrare le nozze di due dei suoi più cari amici. Con indosso la fascia tricolore su un elegante completo bianco, la conduttrice televisiva ha unito in matrimonio Annalia e Filippo, condividendo sui social la grande emozione per un evento così speciale.

“Oggi ho indossato questa fascia con grande gioia, perché ho avuto l’onore e il privilegio di celebrare l’unione di due dei miei più cari amici”, ha scritto a corredo delle foto che su Instagram mostrano le immagini della cerimonia: “Conosco Annalia e Filippo da molti anni, sono parte della ristrettissima cerchia di persone che considero Amiche. Sono testimone del loro amore forte, solido e profondo, che è il vero collante di una coppia ma il matrimonio è quel passo che suggella l’unione, un impegno formale importantissimo. Annalia e Filippo hanno voluto saldare con un legame ancora più stretto la loro meravigliosa coppia”.

“Mi emoziona pensare che da oggi siano marito e moglie e io ero lì, insieme a loro, come tante volte ci siamo trovati, per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita”, ha poi concluso la conduttrice, affidando alle Instagram stories ulteriori testimonianze del rito da lei officiato e della festa successiva caratterizzata da canti e balli e un clima di grande felicità.