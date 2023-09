Barbara D'Urso mamma dolcissima, la tenera dedica e foto per il figlio: "Sei un pezzo del mio cuore"

Barbara D'Urso si trova a Londra dove sta seguendo dei corsi intensivi di inglese. La conduttrice non ha ancora svelato quali sono i suoi piani lavorativi, ma è molto probabile che la scelta di studiare un'altra lingua sia direttamente collegata al suo futuro lavoro (forse una serie tv o un film per qualche emittente britannica? Chissà...).

E proprio da London Town Barbara questa mattina ha mandato gli auguri di buon compleanno a suo figlio Emanuele. Sui suoi social ha condiviso una foto di lui da piccolo mentre si trovava su un pedalò al mare. Uno scatto dolcissimo che ancora una volta va a tutelare Emanuele in tutto. È ormai noto quanto i figli di D'Urso siano riservati, non ci sono foto di loro sui profili della madre e quelle poche che son state pubblicate sono probabilmente "concordate". Quindi non è un caso se oggi non ha scritto il nome del figlio: capiamo che si tratta di Emanuele, che ha compiuto 35 anni, solo perché Giammauro, il più grande che l'ha anche resa nonna, è nato il 4 agosto.

Il cuore di mamma però non può resistere a nessuna restrizione di privacy e così Brabra D'Urso scrive: "29 settembre… E come sempre corriamo e voliamo insieme. Sei un pezzo del mio cuore, mamma". Chissà se il figlio, di professione videomaker, raggiungerà la mamma nel fine settimana, magari per spegnere le candeline anche insieme a lei.