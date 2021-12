Barbara D'Urso e il covid: la conduttrice fa chiarezza sui problemi di salute

Il pomeriggio di Canale 5 ha cambiato volto, al posto di Barbara D'Urso c'è la giornalista del Tg5 Simona Branchetti, già conduttrice di Morning News. In molti non sapendo di questo cambio al timone, ma solo per le vacanze natalizie, hanno iniziato a pensare che Barbarella potesse avere qualche problema o che avesse contratto il covid. Così dopo numerosi messaggi sui social la conduttrice ha deciso di rispondere a tutti i suoi fan rassicurandoli.

Barbara D'Urso non ha il covid

Nessuno strano motivo, solo il consueto stop che Pomeriggio 5 fa da 14 anni:

Amiche e amici faccio questa storia brevissima perché in moltissimi mi state scrivendo pensando che io abbia il covid. No, sto benissimo, tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre, sto na favola e tutti mi chiedete perchè non sono in tv, beh da 14 anni Pomeriggio 5 va in vacanza e anche io vado in vacanza. Anche se non ne parlo mai anch'io ho una famiglia, figli, fratelli, una seconda mamma e da 14 anni queste vacanze sono giustamente sacre. Quest'anno Mediaset ha deciso di tenervi informati anche nel periodo natalizio come fa con Mattino 5 News, il pomeriggio c'è una bravissima giornalista che vi tiene informati fin che poi non arrivo io a gennaio, con il cuore. Io sto bene, sto benissimo e adesso parto e vado dalle mie creature.

Nessun dramma e nessuna malattia, Barbara D'Urso sta bene, passerà le vacanze natalizie con la famiglia e non potrebbe essere più felice. Pomeriggio Cinque tornerà a gennaio come sempre, anche se una cosa è certa, l'ampio spazio che è stato assegnato a Simona Branchetti potrebbe lasciar interendere che Mediaset ha dei grandi progetti per lei.