Pioggia di critiche su Barbara D'Urso per gli scatti sexy: "Non accetta il declino"

Che Barbara D'Urso si senta bella e giovane dentro e fuori si sa, è lei stessa ad ammetterlo ed è lei stessa a farlo capire con quegli scatti super sexy che spesso decide di regalare ai fan pubblicandoli sul suo profilo Instragram. Se di solito i suoi telespettatori la riempiono di complimenti per il suo fisico mozzafiato e la sua capacità di essere sempre giovane e bellissima anche a ben 65 anni compiuti, ultimamente, il popolo del web si è rivoltato contro la conduttrice di Pomeriggio 5 riversandole addosso diverse critiche pesanti.

È quanto accaduto con uno degli ultimi post su Instagram del volto iconico di Canale 5 che, dopo aver pubblicato una carrellata di foto in atteggiamento provocante e con un look sexy con gambe in mostra e un paio di stivaletti da cowboy, Barbarella è stata presa di mira da tantissime persone che non hanno esitato un attimo prima di riversarle addosso tutto il loro odio nei suoi confronti.

Basta scorrere gli oltre 500 commenti al post per trovare offese di ogni tipo verso la D'Urso: "Tutto questo ostentare ti sta portando solo giù con gli ascolti", "Poverina, non sa più cosa fare", "Che tristezza, sai solo ostentare", "Non fai altro che metterti in mostra come una ragazzina, ridicola", "Ma come ti conci?", "Non accetti il declino, eppure è palese" e potremmo andare avanti all'infinito. Sembra proprio che la regina del pomeriggio di Canale 5 stia perdendo seguaci e ammiratori. Dovrà forse aggiustare il tiro adesso?