Barbara D'Urso in shorts e stivali da cowboy ma è coperta dalle critiche

"Ridicola", "Che tristezza", "Ma dove vai vestita così", "Ma ci si può conciare così alla sua età?". Questi sono sono alcuni dei commenti scritti sotto l'ultimo post Instagram di Barbara D'Urso dove la conduttrice di Pomeriggio Cinque si ritrae con un look texano molto osé che, però non tutti hanno apprezzato.

Questo outfit, sfoggiato dalla presentatrice di origini partenopee in una carrellata di foto postate, con fierezza, sul suo profilo Instagram, è composto da un paio di shots di pizzo cortissimi che mettono in mostra il suo stacco di gamba, un paio di stivali texani bianchi e neri e una camicia bianca oversize.

Un look sexy e in pieno stile D'Urso che, però, è stato definito da tantissimi utenti Instagram come ridicolo e non adatto all'età della presentatrice, cioè una 65enne. Molte persone, alla vista di queste immagini, hanno etichettato la regina del "caffeuccio" come una donna che non è in grado di accettare l'invecchiamento e vestirsi adeguatamente per la sua età.

E anche se molti haters l'hanno accusata di essere "montata", "rifatta" e "da casa di riposo", in tanti altri hanno deciso di difenderla e sottolinare la sua bellezza e il suo essere sempre un'icola di stile, anche a 65 anni compiuti.