Barbara D'Urso è tornata in Italia, ma sbaglia a scrivere una frase in inglese (dopo i corsi a Londra)

"Sono tornata, I'm back home. Col cuore", con queste parole Barbara D'Urso ha comunicato con gioia ai suoi follower di essere tornata in Italia. Le frasi in italiano e inglese accompagnano un video realizzato tra casa sua e le strade di Milano. Oltre all'immediata domanda che sorge spontanea (D'Urso tornerà in tv?), a destare particolare interesse è un passaggio del video in cui Barbara attraversa la strada. Dietro di lei passa un tram e mentre cammina sulle strisce pedonali è impossibile non notare che il semaforo dei pedoni era rosso. Questo dettaglio non è passato inosservato e alcuni sotto al post Instagram hanno sottolineato la cosa: "Non si attraversa con il rosso" scrive un utente e un altro, probabilmente un grande fan della conduttrice, ha replicato "Lei può".

Leggendo nei commenti però si scopre un altro dettaglio: in alcuni è stato evidenziato che i corsi di inglese a cui ha preso parte mentre era a Londra forse non le sono stati poi così utili. Nella frase "I'm back home" non c'è alcun errore, ma secondo alcuni di questi commenti avrebbe scritto "I'm come back home". Qualcuno le suggerisce la versione giusta "Senza il 'come'. I'm back home!", mentre qualcun altro con ironia sottolinea l'inutilità del corso: "Amo le lezioni di inglese utilissime! Venerazione totale". L'errore è stato prontamente modificato da D'Urso e quindi la frase appare nella sua forma corretta, purtroppo però su Instagram rimane traccia della modifica...

Il rientro a casa a Milano è stato molto caloroso: sicuramente avrà ricevuto un bentornata della sua famiglia - anche se per privacy non è stato mostrato (è ormai noto che i figli di D'Urso sono molto riservati e non amano essere fotografati) - e degli amici, proprio loro le hanno organizzato una cena. Ognuno di loro aveva cucinato qualcosa e tra un bicchiere di vino, una risata e qualche foto Barbara è tornata alla sua quotidianità.