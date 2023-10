Barbara d'Urso con l'ex marito per supportare il figlio: "Profondamente fieri di lui"

Barbara d'Urso fa un'eccezione alla regola della sua riservatezza circa la vita dei figli e dedica un post pieno di orgoglio. L'occasione è stata la presentazione di Shukran, film tratto dal libro di Giovanni Terzi (compagno di Simona Ventura con cui ha posato per i fotografi) e prodotto dal figlio Emanuele Berardi per la società Addictive Ideas. Un evento importante quello che si è svolto ieri nella Capitale dove la ex conduttrice Mediaset ha presenziato con gioia insieme all'ex marito Mauro, padre di Emanuele.

"Lo sapete... Non parlo mai dei miei figli... Figli che hanno intrapreso due percorsi diversi, ambedue difficili. L’hanno fatto rigorosamente da soli ma questa volta non posso fare a meno di condividere con voi l'orgoglio e l'emozione che ho provato durante la proiezione speciale di “Shukran”", ha scritto Barbara d'Urso nell'ultimo post che mostra alcune immagini dell'evento. "È un film "tosto", davanti al quale è impossibile rimanere indifferenti" ha poi aggiunto ancora accennando all'ambientazione della storia, durante la guerra civile in Siria, che alla luce dell'attuale momento risulta ancora più importante. Infine: "Ieri ero in sala per l’anteprima e con noi c'era ovviamente anche Mauro, per supportare emotivamente il lavoro di nostro figlio, di cui andiamo profondamente fieri", ha concluso in riferimento all'ex marito, produttore cinematografico a cui è stata legata dal 1982 al 1993.

Giammauro ed Emanuele Berardi, chi sono i figli di Barbara d'Urso

Giammauro ed Emanuele sono i figli che Barbara d'Urso ha avuto dal produttore cinematografico Mauro Berardi. 37 anni il primo, 35 anni il secondo, entrambi non hanno mai voluto essere coinvolti nelle dinamiche mediatiche di cui la madre è protagonista da decenni. Poche le foto social (giusto quelle che li ritraggono da bambini quando si tratta di compleanni e anniversari), unica la partecipazione televisiva del secondogenito complice di uno scherzo su Scherzi a parte ai danni della mamma. Giammauro è medico di professione e qualche mese fa ha reso nonna Barbara d'Urso. Emanuele è un fotografo autore di diversi reportage in giro per il mondo e produttore cinematografico. "I miei figli non vogliono che si sappia che sono miei" ha ammesso Barbara, custode del desiderio di riservatezza dei suoi ragazzi al centro di un cuore che, come lei stessa ama ripetere in ogni diretta tv, è diviso tra loro e i suoi telespettatori.