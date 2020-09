Fabrizio Corona stuzzica Barbara d’Urso, ma scappa la gaffe (e lei replica)

Fabrizio Corona ha fatto di nuovo la sua apparizione in una trasmissione televisiva dopo diversi mesi di assenza. L’ex re dei paparazzi ha scelto la prima puntata di stagione di ‘Live Non è la d’Urso’ per tornare a raccontare di sé e della situazione personale, segnata dalla vicenda processuale e dagli arresti domiciliari che sta scontando nella propria abitazione da cui si è collegato con Canale 5. “Non sono quello di prima e non lo sarò più, perché sono veramente stanco: non ho la libertà dal 2012”, ha confidato Corona parlando con gli ospiti presenti in studio insieme ai quali ha affrontato diversi argomenti, a partire dal legame con il figlio e dal rapporto con Nina Moric passando per la ex fidanzata Silvia Provvedi, da poco mamma di una bimba nata dall’amore per Giorgio De Stefano in carcere dopo una retata anti ‘ndrangheta. “La piccola Silvietta è una guerriera. In questo periodo non le ho scritto, ma le voglio bene. Sta attraversando un momento difficile. Le sono vicino, le dico di non mollare e do un abbraccio al suo fidanzato, sincero. Deve resistere e essere forte”, ha affermato Corona.

Fabrizio Corona e la gaffe con Barbara d’Urso

Vicenda personale di Fabrizio Corona a parte, l’intervista in diretta su Canale 5 ha dimostrato come i dissidi del passato tra Barbara d’Urso e Fabrizio Corona siano del tutto superati. L’ex imprenditore si è rivolto con grande galanteria verso la conduttrice, scivolando però sulla sua età anagrafica… “Sei bellissima, più dal vivo che in video. Incredibile arrivare a 65 anni come te”, ha affermato Corona; pronta la replica di Barbara d’Urso: “Ne ho 63… ”. Dai complimenti si è passati, poi, a un gentile approccio: “Io sono single”, ha affermato lui; “Anche io”, ha risposto la conduttrice, troncando ogni tentativo di conquista del coraggioso ospite: “Sono single anche io ma diciamo che sei troppo impegnativo…”.