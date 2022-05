Barbara d'Urso, festa di compleanno tra vip, cuori e balli scatenati: foto e video

Festa all'insegna della musica e del divertimento per i 65 anni di Barbara d'Urso, attorniata da un gran numero di amici nella serata di ieri proseguita fino alle prime ore di oggi, sabato 7 maggio, giorno del suo compleanno. In un locale con vista sul duomo di Milano, la conduttrice di Canale 5 ha allestito un party di cui nulla è stato lasciato al caso: palloncini rossi a forma di cuore, labbra luminose e tanti fiori hanno arricchito il luogo pensato per il gran giorno, condiviso con i follower che hanno potuto virtualmente partecipare all'evento sin dai preparativi iniziati nel pomeriggio.

Look straordinario adatto per l'occasione per la festeggiata che ha mostrato i dettagli in una serie di storie Instgaram: calze a rete, tacco vertiginoso griffato Louboutin, orecchini scintillanti con le iniziali del suo nome hanno reso Barbara regina della festa, dove, insieme a lei, si sono scatenati nelle danze tanti personaggi dello spettacolo.

Gli invitati alla festa di Barbara d’Urso

Alessandra Mussolini, Gabriel Garko, Massimo Boldi, Fabio Rovazzi, Luxuria, Arisa col nuovo fidanzato Vito Coppola: questi alcuni dei vip presenti alla festa di Barbara d'Urso che ha immortalato ognuno di loro nei video social della serata. E poi ancora: Valeria Marini, Paola Barale, Rocco Casalino, Mietta, Valeria Graci, Federico Fashion Style, Gianpaolo Gambi, Francesco Chiofalo, Guenda Goria, Danilo D’Ambrosio, Aristide Malnati, Antonella Elia, Pietro Delle Piane e le inviate di Pomeriggio 5 Ilaria Dalle Palle e Carlotta Dassì.

(Di seguito due video della festa)

