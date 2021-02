Barbara d’Urso innamorata? Spunta il nome del presunto fidanzato: “Insieme da mesi in gran segreto”

Barbara d’Urso si è fidanzata, sì o no? La domanda sulla vita privata della conduttrice più in vista del palinsesto Mediaset torna ogni tanto a scuotere il gossip che s’interroga sulla sua effettiva singletudine, comunque e sempre confermata dalla diretta interessata.

Adesso il dubbio torna a insinuarsi per le dichiarazioni diffuse da Giornalettismo che assicura come il cuore di Barbarella sia tornato a battere per un uomo con cui avrebbe una relazione da circa due mesi. “Siamo pronti ad accettare, ad accogliere la smentita da parte della conduttrice Barbara D’Urso e sappiamo che lei è da sempre restìa a comunicare, a parlare dei suoi nuovi amori”, la premessa del sito che poi aggiunge dettagli sulla presunta storia fornendo il nome e cognome del ‘fortunato’.

Barbara d’Urso fidanzata? “Stanno insieme da due mesi e sono innamoratissimi”

Secondo quanto riportato da Giornalettismo, Barbara d’Urso sarebbe fidanzata con Francesco Zangrillo, di professione assicuratore, che – nonostante il cognome - non avrebbe nessuna parentela con il medico professore dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo. I due si sarebbero conosciuti a metà dicembre, grazie ad amici in comune, e avrebbero trascorso le vacanze di Natale, insieme e in gran segreto, nella casa a Capalbio della conduttrice.

“Stanno insieme da due mesi e sono innamoratissimi” assicurano le fonti interpellate che così alimentano la possibilità che davvero il periodo di solitudine sentimentale della conduttrice che durerebbe da quattro anni sarebbe realmente finito. Sarà davvero così? A Barbara d’Urso il gesto di smentire o confermare la notizia che, visto il recente precedente sulla dura presa di pozione contro le dichiarazioni di Memo Remigi, potrebbe anche arrivare in diretta tv.