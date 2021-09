Barbara d'Urso, la commovente dedica al figlio: "Mi fai camminare a testa alta"

Ci sono soltanto due persone che per Barbara d'Urso vengono prima del suo pubblico e a cui dedica "il cuore", i figli Giammauro ed Emanuele, avuti dall'ex compagno, il produttore cinematografico Mauro Berardi. Non ne parla mai, non compaiono sui social, ma sono la sua priorità (e il suo tallone d'Achille). Con loro la conduttrice non ha difese e mostra il lato più tenero e amorevole, in rare occasioni speciali anche pubblicamente, come ha fatto su Instagram per il compleanno del secondogenito.

Una foto amarcord, mentre faceva il bagnetto al suo bambino, poi la commovente dedica: "Ed eccolo l'unico altro vero punto di felicità perfetta e totale. Ore 00.10 del 29 settembre. Tu, il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo e vince... E mi fa camminare a testa alta. Io, tu e Giammauro uniti ed indivisibili. Noi tre, l'amore puro. Ti amo. Mamma". Una Barbara d'Urso inedita e meravigliosa quella che si vede con i figli, senza alcun dubbio la più vera.

La foto pubblicata da Barbara d'Urso

Chi sono i figli di Barbara d'Urso

Giammauro ed Emanuele sono i figli che Barbara d'Urso ha avuto dal produttore cinematografico Mauro Berardi. I due non hanno mai voluto essere parte del mondo dello spettacolo, decisione totalmente difesa dalla conduttrice. Di loro nessuna foto sui social, mai una partecipazione televisiva, se non una - memorabile - due anni fa, quando Emanuele, il secondogenito, fu il protagonista di un diabolico scherzo ai danni della conduttrice architettato da 'Scherzi a parte'.