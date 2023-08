Barbara d'Urso scrive al figlio diventato papà: le parole sulla nuora e la nipotina

Tradizionalmente schiva per ciò che riguarda la sua vita privata e famigliare, Barbara d'Urso ogni anno concede uno strappo alla regola alla propria privacy in occasione dei compleanni dei figli, tanto amati quanto protetti dalla curiosità mediatica. Nei mesi scorsi, tuttavia, la notizia della nascita della sua prima nipotina ha comportato qualche attenzione in più sulla ex conduttrice Mediaset diventata nonna e sul neopapà, citato appena in un'intervista che ha confermato il lieto evento e ribadito la sua volontà di restare lontano al mondo dello spettacolo.

Ed è anche a questa dolce novità che oggi Barbara d'Urso ha fatto riferimento nel post dedicato a Giammauro, raffigurato piccolissimo al suo fianco in una foto di tanti anni fa. "Un altro 4 agosto e sono le 14 come allora" si legge nel ricordo del momento esatto della nascita del suo primogenito appena 37enne: "Sono fortemente fiera di te… E quest’anno ti amo ancora di più (semmai fosse possibile). Sei figlio e sei genitore… Io te ed Emanuele, Giulia e la nostra piccolina per sempre uniti" ha aggiunto.

Il riferimento alla famiglia arriva in un momento particolarmente delicato dal punto di vista professionale, segnata dalla rottura burrascosa con Mediaset su cui Barbara d'Urso, dopo l'intervista durissima rilasciata all'indomani della presentazione dei prossimi palinsesti, non ha più proferito parola.

Chi sono i figli di Barbara d'Urso

Giammauro ed Emanuele sono i figli che Barbara d'Urso ha avuto dal produttore cinematografico Mauro Berardi. I due non hanno mai voluto essere parte del mondo dello spettacolo, decisione totalmente difesa dalla conduttrice. Di loro nessuna foto sui social, mai una partecipazione televisiva, se non una - memorabile - in cui Emanuele, il secondogenito, fu il protagonista di un diabolico scherzo ai danni della conduttrice architettato da 'Scherzi a parte'.