Barbara d'Urso festeggia la "libertà" da Mediaset: il video per i follower

"Buon nuovo inizio" scrive Barbara d'Urso a corredo del primo post Instagram del 2024 che rilancia con l'immancabile hashtag #colcuore, ma soprattutto, con quello ben più significativo di #freedom. Alla luce delle ultime vicende lavorative, infatti, con la conduttrice allontanata da Canale 5 e dal suo programma Pomeriggio 5 ma comunque rimasta legata contrattualmente all'azienda fino al 31 dicembre 2023, quel riferimento alla libertà citato accanto all'augurio per i suoi fan è arrivato proprio come un sottile rimando alla scadenza del suo rapporto lavorativo.

L'arrivo del 2024 Barbara d'Urso l'ha salutato dal teatro romano dove è andata in scena con lo spettacolo Taxi a due piazze e anche in quell'occasione, con una storia Instagram, ha fatto capire quanto sia importante per lei questo nuovo anno. "Caffeucio prima dell'ultima recita del 2023, poi ce ne saranno anche altre. Sono felicissima di brindare con il pubblico che mi ha amato, sia quelli che sono venuti a teatro sia quelli che non sono potuti venire. Per me è un capodanno particolare, questa mezzanotte significa un sacco di cose, il mio cuore è vostro" le parole di Barbara che di recente ha confermato ancora il suo imminente ritorno in tv. "Quando mi rivedrete in tv? Presto, presto. Da un'altra parte però" ha risposto a chi le chiedeva aggiornamenti che adesso, con la fine dei suoi rapporti con Mediaset diventata formale, oltre che sostanziale, si attendono con molta curiosità. Le ultime indiscrezioni hanno parlato addirittura della possibilità che d'Urso occupi su Rai1 lo spazio domenicale di Francesca Fialdini e il suo Da noi... a ruota libera e di seguire Domenica In nella seconda parte del pomeriggio festivo sulla rete ammiraglia per diventare così, di fatto, l'avversaria di Silvia Toffanin e del suo Verissimo su Canale 5. Se così fosse sarebbe davvero un colpaccio contro Canale 5, ma per ora resta tutto nel confine dei rumors.