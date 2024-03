"Barbara D'Urso torna in Rai con l'aiuto di Briatore": l'imprenditore rompe il silenzio

Barbara D'Urso tornerà in Rai? Dopo l'intervista che l'ex conduttrice Mediaset ha rilasciato a Domenica In si rincorrono le ipotesi sul futuro lavorativo di D'Urso. Anche perché Mara giunto il momento dei saluti si è congedata da Barbara dicendo "A presto bambina". Cosa avrà voluto dire? Che si rincontreranno, magari, negli studi Rai?

Al momento queste domande non hanno avuto alcuna risposta, ma proprio oggi, 6 marzo, Flavio Briatore ha diramato un comunicato stampa tramite i suoi social in cui smentisce di essere legato al nome della conduttrice. "In risposta - si legge - a una notizia totalmente infondata diffusa oggi in rete, l'imprenditore Flavio Briatore smentisce categoricamente di essere intervenuto o di aver caldeggiato in alcun modo una richiesta di inserimento della signora Barbara D'Urso in uno dei palinsesti Rai o di qualsiasi altra rete televisiva".