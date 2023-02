Barbara D'Urso: "Esco con Flavio Briatore. Non credevo mi stesse simpatico, avevo un pregiudizio"

Un accenno al gossip che da settimane parla di un flirt in corso con Flavio Briatore, Barbara D'Urso lo aveva fatto durante l'ultima intervista televisiva a Verissimo. In quell'occasione la conduttrice, sempre molto riservata sulla sua vita privata, aveva parlato di un'amicizia e della sua libertà sentimentale dichiarandosi sempre single. E di amicizia ha riferito anche nelle ultime dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera da cui sono emersi dettagli più precisi sulla frequentazione con l'imprenditore.

Pur senza sbilanciarsi troppo, infatti, alla domanda se stia uscendo con Flavio Briatore, il volto del pomeriggio di Canale 5 ha risposto: "Siamo usciti un po’ di volte con altri amici". Da soli mai? "Non me lo ricordo" l'enigmatica replica a cui è seguita l'ulteriore precisazione quando è arrivato schietto un commento sull'esistenza effettiva di una storia con il manager. "L'ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro", ha aggiunto D'Urso che così ha ammesso tutta la sua stima verso l'amico. Se il rapporto evolverà al punto tale da essere palesato è tutto da vedere: la certezza è che, se così fosse, si parlerebbe di una delle coppie più chiacchierate del gossip nostrano, alla luce della grande popolarità di entrambi.

Le dichiarazioni di Flavio Briatore su Barbara D'Urso

E Flavio Briatore? Qual è stato il commento dell'imprenditore sulle voci di un flirt con Barbara D'Urso? "Una love story in corso tra me e Barbara D’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco" era stato l'unico accenno del manager che dopo il divorzio dalla madre di suo figlio, Elisabetta Gregoraci, non ha più ufficializzato una relazione. Nessun riferimento, dunque, nemmeno da parte sua a un rapporto sentimentale con la conduttrice nonostante le voci e le foto di una permanenza contestuale in un hotel di lusso a Milano. Per ora pare si tratti di una bella amicizia. Se son rose...