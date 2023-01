Barbara D'Urso e Flavio Briatore, flirt in corso? Le parole della conduttrice

Un flirt tra Barbara D'Urso e Flavio Briatore? L'interrogativo aleggia da settimane, posto con insistenza dopo che i due volti noti dello spettacolo italiano sono stati fotografati insieme all'ingresso di un hotel di lusso a Milano. I diretti interessati non hanno mai commentato le voci che li raccontavano come molto più che semplici amici e hanno sempre lasciato che il gossip si spegnesse privo di ulteriori dettagli. Ora però, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha fatto riferimento alla sua situazione sentimentale nel corso di un'intervista, concedendo una risposta che non sembra aprire la strada a nuove supposizioni.

Barbara D'Urso sta con Flavio Briatore?

A Tv Sorrisi e Canzoni Barbara D'Urso ha raccontato l'entusiasmo di tornare a teatro come protagonista dello spettacolo Taxi a due piazze. "Sono felicissima. Sarò in scena al Nazionale! Il teatro ha 1.450 posti e dovrò riempirli tutti, aiuto (ride)! E poi porterò lo spettacolo in giro per l'Italia e anche in Svizzera, a Bellinzona" ha raccontato la conduttrice che intanto resta al timone del programma Pomeriggio Cinque. Nell'ambito del colloquio su questa nuova esperienza lavorativa non è mancata una domanda sulla vita sentimentale. E quando le è stato chiesto chi ci sia nel suo cuore oggi, Barbara D'Urso non ha fatto alcun riferimento a Flavio Briatore, confermando così la totale difesa della sua privacy: "I miei figli. E l'amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con Pomeriggio Cinque facciamo del bene e tante opere di solidarietà", ha risposto.

Di recente la conduttrice solo indirettamente ha fatto riferimento a una novità bellissima accaduta nella sua vita privata, ovvero la nascita della sua prima nipotina: "Il mio cuore è dei miei figli e di un'altra persona..." ha affermato bloccandosi subito dopo salutando i telespettatori: "Mi sono commossa... Ma sono scema?". Nulla di, però, è stato aggiunto al commento emozionato. Ennesima conferma della riservatezza mantenuta quando si tratta della propria sfera più intima.