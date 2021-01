La verità sul flirt tra Barbara d'Urso e Mario Ermito del Grande Fratello Vip

Ufficialmente single da diversi anni, altro non si fa che vociferare di presunti flirt di Barbara d'Urso. L'ultimo in ordine di tempo quello con Mario Ermito, attore ed ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip (eliminato pochi giorni dopo il suo ingresso, ndr). Ma che cosa c'è di vero? A rispondere alla domanda è proprio il diretto interessato in una delle ultime interviste rilasciate dopo l'addio al loft di Cinecittà.

Un flirt con Barbara d'Urso? Parla Mario Ermito

Ermito ha confermato di conoscere Barbara d'Urso, pur non avendo mai instaurato con lei un rapporto che andasse oltre una semplice amicizia. La verità, ha spiegato il bel 29enne, è che lui stesso ha subito il fascino della conduttrice napoletana, ma, ha aggiunto "non sempre i suoi complimenti corrispondono a corteggiamento". Fatto sta che sì, i due si sono sconosciuti e sono stati a cena insieme, ma il motivo non è da ricercare in una love story bensì nel fatto che lei è molto amica del suo agente.

La versione di Barbara d'Urso (ufficialmente in cerca di un fidanzato)

Già qualche tempo fa Barbara si era pronunciata sul tema, pur mantenendosi molto vaga. Proprio durante una delle sue trasmissioni, infatti, la presentatrice, messa alle strette dal suo parterre di ospiti, aveva spiegato: "Io e Mario ci siamo frequentati, siamo molto amici, lo conosco bene, è anche venuto a casa mia…". Una 'frequentazione' che però, appunto, si sarebbe rivelata solamente tale.

I pettegolezzi su una liaison tra i due erano nati anche a seguito delle recenti confessioni d'amore di Barbara. Solitamente restia a parlare del suo privato, la 63enne aveva spiegato di sentire la mancanza dell'amore in una delle ultime interviste rilasciate al settimanale Oggi. "La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli (Emanuele e Gianmauro, avuti dall'ex, il produttore Mauro Berardi, ndr), al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato… - confida - In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione...". Ma la decisione non è certo Mario.