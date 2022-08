Il Ferragosto di Barbara D'Urso, la foto nell'acqua è da urlo

Barbara D'Urso si sta godendo un po' di relax e tra un ballo con gli amici e una sessione di allenamento la conduttrice si è scattata anche qualche foto che poi ha deciso di condividere su Instagram. Uno scatto in particolare non può che attirare l'attenzione: D'Urso sdraiata in acqua con il lato b in bella mostra.

Solo di due giorni fa un video in cui mostrava la sua sua routine di allenamento: un modo per dimostrare che ama prendersi cura del suo corpo e che i risultati sono ben evidenti. Barbara, 65 anni, in questa estate si è spesso mostrata in scatti senza trucco e in bikini. In molti hanno commentato gli scatti di barbarella sottolineando la sua forma fisica e la sua bellezza. Questi sono gli ultimi giorni di riposo prima di tornare a lavorare a Pomeriggio Cinque.