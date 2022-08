Barbara D'Urso a 65 anni più sexy che mai. Le foto in costume (e senza trucco) conquistano tutti

Barbara D'Urso si sta godendo la sua pausa estiva dalla televisione ma nonostante la lontananza dal piccolo schermo sa sempre come far parlare di sé e finire sui giornali. Questa volta, però, al centro del dibattito mediatico non c'è il suo lavoro ma il suo fisico da urlo. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, infatti, si è mostrata in una serie di scatti in costume (e senza trucco) dove appare più sexy che mai. A 65 anni, il volto iconico di Canale 5, si è concesso un momento di relax in piscina dopo divertenti cenette con gli amici e pomeriggi passati nella natura ad assaporare profumi e suoni della campagna, e ha mostrato a tutti il suo fisico invidiabile e quello stacco di gambe che lei stessa ha deciso di celebrare con un commento ironico sul suo post Instagram.

La signora del "caffeuccio delle cinque", infatti, ha accompagnato le sue foto che la ritragono con un costume intero bianco che mette in risalto il suo décolleté e la sua abbronzatura, con una caption allo stesso tempo autocelebrativa e divertente. "E lo stacco di gambe nella foto 3????" scrive Barbara affianco alle sue foto per poi aggiungere un "grand'angolo mood on" facendo, così, riferimento al suo uso del grand'angolo per la foto che rende le sue gambe ancora più lunghe e sexy.

In tanti hanno commentato gli scatti della D'Urso sottolineando la sua sua perfetta forma fisica e la bellezza della sua pelle a 65 anni. E così, Barbara, che presto rivedremo alla conduzione del suo amato programma televisivo che la vede protagonista dei pomeriggi di Canale 5 da 18 anni, si gode il meritato riposo dalla TV e ricarica le batterie prima di tornare a raccontare l'attualità e il gossip nel suo studio di Pomeriggio Cinque.