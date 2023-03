Barbara D'Urso furiosa per le foto con i figli e la nipote: l'attacco al paparazzo in tv

Durante la diretta di Pomeriggio Cinque di ieri Barbara D'Urso era molto arrabbiata. La conduttrice ha voluto lanciare un messaggio molto eloquente al fotografo che ha scattato le foto - che sono state pubblicate dal settimanale Chi - che la ritraggono insieme ai figli, alla nipotina e alla nuora.

Foto inedite che hanno generato molto interesse proprio perché la vita privata della conduttrice è quasi del tutto sconosciuta. Certo sappiamo chi sono i suoi figli, che lavoro fanno ma poi basta: loro non vogliono che si parli delle loro vite in tv e Barbara è d'accordo con questa decisione e quindi presta sempre la massima attenzione. Per tali ragioni era quasi scontato che la conduttrice replicasse.

"Io ho sempre difeso i paparazzi - ha detto rivolgendosi ad uno dei suoi ospiti in collegamento (ovvero un paparazzo) -, amo ogni paparazzo. Penso che sia un lavoro difficile e vi stimo davvero tanto. Oggi però non è giornata perché c’è uno di voi che non si è comportato bene con me".

Barbara molto infastidita continua a spiegare: "Non si è comportato bene perché mi ha fatto delle foto, io ero nascosta in mezzo alla gente con i miei figli. Io sono andata da lui e l’ho pregato, gli ho proprio detto ‘ti scongiuro, ti prego, queste fotografie tienile per te’. Perché noi siamo molto basso profilo, non sono di quelle che fanno le foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Quindi gli ho chiesto questo favore. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite".

"Ok, non c’è nulla di grave. Alfonso le ha pubblicate e ha fatto bene - ha aggiunto -, lui fa benissimo il suo lavoro. Anzi, devo dire che ha scritto delle cose molto carine e per questo lo ringrazio. Però il tuo collega io me lo ricordo com’è. Cucciolotto, se giuri su di te dovresti mantenere la promessa. Ecco ora sapete perché non è giornata".

Barbara D'Urso nonna

Per mesi ha tenuto il segreto, quando poi tutti ne avevano parlato, ospite di Silvia Toffanin ecco che la stessa conduttrice ha confermato che sì era diventata nonna. "Sono completamente pazza di lei. Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima", così aveva descritto a Verissimo la sua nipotina nata dall'amore tra suo figlio Giammauro, 36 anni, e la moglie.

"Io avrei voluto condividere questa notizia - aveva spiegato D'Urso -, ma ho rispettato il volere di mio figlio e della sua compagna". Sulla mamma della sua prima nipotina ha poi dichiarato che "è una grande lavoratrice, una ragazza stupenda".