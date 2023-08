Barbara d'Urso risponde a chi le chiede notizie della sua famiglia: le foto che parlano della nipotina

Panorami mozzafiato, feste in spiaggia, risate e balli con gli amici: Barbara d'Urso regala frequenti contenuti ai follower che la seguono sui social, luogo che racconta di un'estate spensierata nonostante sia partita con l'amarezza delle ben note vicissitudini professionali. Ma condividendo i momenti più significativi e importanti di questo periodo, la ex conduttrice di Pomeriggio Cinque resta attenta a non derogare al principio che da sempre ha spiegato come imprescindibile nella sua vita privata: quello di non esporre i suoi figli gelosissimi della sua privacy. Eccezionali strappi alla regola sono i compleanni ricordati con foto amarcord, ma nulla di ulteriore si aggiunge al racconto della quotidianità della conduttrice ancor più adesso che è diventata nonna.

Sul'argomento è tornata lei stessa con un post: "A chi mi chiede dove sia la mia famiglia, visto che nelle mie foto non compare praticamente mai, rispondo che le cose del cuore preferisco tenerle per me. Ma non preoccupatevi, sono sempre qui, al mio fianco", ha scritto su X a corredo della foto che mostra il suo caffè tra giocattoli e pupazzetti della nipotina, con la sua manina appena mostrata in un'altra immagine mentre gioca con lei. E sempre riferendosi alla bimba: "Sono fortemente fiera di te", ha fatto sapere al figlio Giammauro con un messaggio pubblico: "E quest'anno ti amo ancora di più (semmai fosse possibile). Sei figlio e sei genitore… Io te ed Emanuele, Giulia e la nostra piccolina per sempre uniti".