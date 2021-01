La foto "troppo ritoccata" di Barbara d'Urso che sta scatenando la rete

"Non ne avresti bisogno", scrive qualcuno in calce allo scatto pubblicato dalla conduttrice. E ancora: "Il cane senza filtri è un San Bernardo"

"Troppo ritoccata". E' la sentenza della rete di fronte all'ultima foto condivisa sui social da Barbara d'Urso. Nella serata di ieri la conduttrice ha pubblicato uno scatto in primo piano in cui si mostra accanto al cane Argo, peccato che l'attenzione dei follower si sia concentrata sui "troppi filtri" di bellezza che avrebbe utilizzato per modificare l'immagine.

Barbara si è immortalata in occasione delle vacanze che sta trascorrendo in mezzo in un posto segreto lontano dalla tv, presumibilmente a Capalbio, sulla riviera toscana, dove ha una villa. C'è chi le fa notare che proprio non avrebbe bisogno di ritoccare le foto né di ringiovanirsi, e chi si lascia andare all'ironia. Ad aprire le danze, la giornalista Selvaggia Lucarelli: "Trovo molto bella questa cosa di aggiungere il colore alle vecchie foto in bianco e nero. Tra l’altro Argo è morto ormai mezzo secolo fa ma resta sempre un gran cane", scrive in un tweet. "E' diventata Costanza Caracciolo (ex velina e moglie di Bobo Vieri, ndr)", scherza un altro utente. E ancora: "Il cane senza filtri è un San Bernardo". Fino ad un grande classico: "Non sembri neanche tu".