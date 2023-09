Barbara D'Urso acqua e sapone, la foto senza trucco conquista tutti: "Una ragazzina"

Sembra proprio che lo stare lontana dalla tv e dall'Italia stia facendo bene a Barbara D'Urso. La conduttrice infatti, dopo la forte delusione per aver perso il suo programma Pomeriggio 5 - oggi affidato a Myrta Merlino - e il conseguente caos mediatico, ha deciso di trasferirsi a Londra e godersi un po' di tranquillità lontana da tutto e tutti, in vista di nuovi progetti lavorativi di cui, però, siamo ancora all'oscuro. E questo stare alla larga dalle polemiche, dai riflettori, dalle paillettes, dal trucco di scena e da quelle luci abbaglianti con cui eravamo abituati a vederla sul piccolo schermo, le hanno fatto ritrovare una pace dei sensi che le si legge in viso. Ed è proprio questo viso sereno e senza trucco che Barbara ha deciso di mostrare sui suoi social facendo il pieno di like per il suo nuovo look al naturale che tutti, fan e non, hanno definito semplicemente meraviglioso.

Barbara, infatti, ha postato una serie di scatti sul suo profilo Instagram che la vedono a cena, a Londra, insieme a un gruppo di amici dove appare serena e con un viso totalmente al naturale che mostra, all'età di 66 anni, tutta la sua bellezza.

In tantissimi, infatti, hanno commentato il post sottolineando quanto Barbara, in queste foto, sembri "una ragazzina" e quanto senza quel trucco esagerato con cui eravamo soliti vederla in tv sia un vero splendore. "Al naturale sei molto più bella di prima", "bellissima", "al naturale tutta un'altra storia" ci tengono a specificare i suoi fan.

Non sono mancati, poi, innumerevoli commenti nostalgici di chi continua a sentire la sua mancanza dalla tv all'ora del suo solito "caffeuccio" pomeridiano con il suo pubblico e chi sostiene che Pomeriggio 5, senza di lei, non è più la stessa cosa.

"Solo un branco di matti poteva pensare che Pomeriggio 5 potesse andare avanti, come se niente fosse, senza di te" scrive qualcuno sotto il suo post Instagram, "Pomeriggio 5 non è più lo stesso senza di te", commenta qualcun altro e c'è chi arriva ad ammettere di non guardare più Canale 5 da quando Barbara non c'è più.

Beh, sembra proprio che l'influenza di Barbara sulla tv e soprattutto sulle persone sia molto più forte di quanto si pensasse.