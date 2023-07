Barbara D'Urso ospite di Belve? La foto che fa sognare i fan

Barbara D'Urso si trova in Basilicata, a Maratea, per il Festival del cinema. Lì ha rilasciato alcune interviste, ha ricevuto un premio, ha incontrato colleghi, amici, attori, registi, ha scattato qualche foto con Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Lino Banfi Ermal Meta, ma una in particolare sta facendo sognare i suoi fan e più in generale tutte le persone che hanno seguito con particolare attenzione i palinsesti Mediaset e Rai con i conseguenti cambiamenti a cui hanno portato.

D'Urso, ormai è noto, è vincolata all'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi fino a dicembre 2023 ma al momento non ci sono programmi per lei. Il suo ruolo di conduttrice di Pomeriggio 5 è stato preso da Myrta Merlino e in queste settimane si è fatta sempre più chiacchierata la possibilità che la conduttrice possa essere una degli ospiti o di Mara Venier a Domenica In o di Francesca Fagnani a Belve. Entrambe, potenzialmente, potrebbero essere le occasioni per Barbara di raccontare dettagli sul suo lungo sodalizio con Mediaset.

E questa possibilità, che se poi dovesse realizzarsi sarebbe quasi un unicum in quanto D'Urso è da sempre molto riservata, potrebbe non essere così improbabile. A Maratea Barbara ha incontrato proprio una delle due conduttrici Rai ovvero Francesca Fagnani. E anche con lei D'Urso si è scattata una foto e proprio quella foto sta alimentando le fantasie di chi vorrebbe tanto vederla seduta sullo sgabello nello studio di Belve e rispondere alla domanda "Che belva si sente?".

Su Twitter i commenti sono a centinaia e centinaia, alcuni hanno realizzato anche dei fotomontaggi in cui le due professioniste sono una di fronte all'altra nello studio Rai. "Vivo per questa puntata di Belve. Riprenditi tutto ciò che è tuo, Barby" scrive un utente, "Nessuno mette Barbara in un angolo" scrive qualcun altro.