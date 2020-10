Barbara d’Urso nostalgica, la foto è un tuffo nel passato: “L’unico vero amore”

La pagina Instagram di Barbara d’Urso è una carrellata di selfie, di immagini di lei che posa in splendida forma annunciando la prossima diretta televisiva o ringraziando i telespettatori per il successo dei suoi show. Sempre #colcuore, naturalmente. Ma ogni tanto la conduttrice più social di Mediaset interrompe la routine autocelebrativa e, dal cassetto dei ricordi, tira fuori uno scatto datato che svela le emozioni di una mamma come tante, nostalgica nel ricordare un passato lontano.

È quanto si percepisce dall’ultimo post di Carmelita dedicato ai suoi figli, Giammauro ed Emanuele, ritratti da piccoli con lei nella foto amarcord. “L’unico vero amore. Punto!” è la didascalia che completa la foto, esaustiva della malinconia di un ricordo veicolato nell’etere dagli hashtag #gliamoridellamiavita #persempre #viamo #nostalgia. Tanti i commenti dei follower che si sono soffermati sulla bellezza dello scatto e di una giovanissima Barbara d’Urso, ritratta com’è difficile ritrovarla oggi, nello scorcio di una vita privata che tiene prudentemente lontana dai riflettori.

Chi sono i figli di Barbara d’Urso

Giammauro ed Emanuele sono i figli che Barbara d’Urso ha avuto dal produttore cinematografico Mauro Berardi. I due non hanno mai voluto essere parte del mondo dello spettacolo, decisone totalmente difesa dalla conduttrice, come ribadito nella sua ultima apparizione al programma 'Verissimo'. “Sui miei figli sai che ho un accordo (di riservatezza, ndr). Uno di questi comunque lavora in ospedale: sono tranquilla”, aveva detto a Silvia Toffanin che chiedeva notizie di loro in un momento complicato come quello segnato dall’emergenza sanitaria.