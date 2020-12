"Vi dico chi è davvero Barbara d'Urso"

È senza alcun dubbio uno dei personaggi più controversi della tv italiana, amata e contestata allo stesso tempo - da fette di pubblico ben diverse e distanti - stimata e criticata. Ma chi è davvero Barbara d'Urso? Un ritratto della conduttrice a riflettori spenti lo fa Guenda Goria, che da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip è una presenza quasi fissa nei suoi programmi, insieme al padre Amedeo Goria, con il quale aveva recentemente avuto delle tensioni, e all'ex fidanzato Telemaco, che sembra essersi riavvicinato proprio dopo il confronto nella famosa ascensore di 'Live - Non è la d'Urso'.

Guenda Goria: "Barbara d'Urso ha un'attenzione meravigliosa nei miei confronti"

In un'intervista a Libero, Guenda parla a cuore aperto: "La sto conoscendo e la trovo una grandissima professionista". Non solo. La figlia di Maria Teresa Ruta racconta alcuni retroscena inediti: "Voglio parlarti benissimo di lei, perché ho sempre avuto problemi nell'esprimermi, ma lei ha un'attenzione nei confronti di me e della mia famiglia meravigliosa. È stata anche colei grazie alla quale ho rincontrato Telemaco, è stata lei che ha letto affetto nei miei occhi. Devo dire grazie anche a lei se ora sono qui con Telemaco".

Guenda e Telemaco: "C'è un legame forte ma vedremo"

Guenda ha solo parole di stima nei confronti di Barbara d'Urso, ma soprattutto di gratitudine. Se la conduttrice non avesse organizzato l'incontro con Telemaco, infatti, a quest'ora i due sarebbero ancora lontani. Per il momento niente di definito, ma almeno si sono ritrovati e stanno cercando di capire insieme quale direzione prendere: "Con Telemaco la situazione è molto particolare ma sicuramente è diversa da quando siamo usciti dalla casa - fa sapere la musicista - C'è un legame molto forte ma vedremo". Se le rose fioriranno, sul nome della testimone non ci sono dubbi.