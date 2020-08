Barbara d'Urso bollente, l'ultimo décolleté dell'estate è da urlo (FOTO)

Un saluto bollente all'estate. E' quello di Barbara d'Urso, che su Instagram ha condiviso la sua ultima foto in piscina facendo sfoggio di un decollete bollente. Caffè in mano, occhiali da sole, costumino nero (che fatica a contenere tanta prorompenza) e l'hashtag "si torna": così la conduttrice napoletana dice arrivederci alla sua splendida villa di Capalbio dove, come ogni anno, ha trascorso il suo buen retiro estivo. Ventimila like in mezz'ora per il post.

I segreti di bellezza di Barbara d'Urso

A 63 anni Barbara continua a dare prova di un corpo che sembra sfidare la forza di gravità. I suoi segreti di bellezza? Oltre ad una alimentazione sana e controllata con l'aiuto degli esperti, usa molti integratori, utilizza un protocollo alcalino (una dieta finalizzata non tanto alla perdita di peso quanto all'aumento della vitalità del corpo, con l'inclusione nel regime alimentare di molte verdure e pochi grassi), e ama praticare attività fisica: tra tutte, la danza in particolare, a cui si dedica ogni mattina all'alba, prima di cominciare la sua giornata lavorativa.