Barbara d'Urso, la visita 'social' a Lamberto Sposini: "Vi saluta tutti"

E' una amicizia importante quella tra Barbara d'Urso e Lamberto Sposini. In questi anni la conduttrice non ha mai smesso di supportare il giornalista con il suo affetto, sostenendolo nel percorso di ripresa dall'ictus che lo colpì dieci anni fa poco prima di una diretta televisiva. Ed oggi Barbara pubblica su Instagram uno scatto a due che permetta a Lamberto di riavvicinarsi al suo pubblico.

"Vi saluta e vi ama tutti", scrive d'Urso in calce ad una foto in cui i due appaiono sorridenti e guardano l'obiettivo. Lo stesso Lamberto è molto presente sui social, dove conta oltre 100mila follower e dove racconta l'amore per la figlia Matilde. Un modo, questo, per tenere i contatti con i telespettatori nonostante l'assenza dalla tv: l'affetto del pubblico, infatti, è rimasto immutato.

Quando Barbara porta Lamberto Sposini in studio (a telecamere spente)

Il malore di Sposini risale al 29 aprile 2011. Il giornalista si è sentito male poco prima della puntata di 'La vita in diretta'. La diagnosi? Ictus, seguito da emorragia cerebrale. Da allora una lunga risalita, le difficoltà di parola e la lontananza da quelli studi televisivi che erano casa sua. Ad aiutarlo in questo percorso ci ha sempre pensato Barbara, di cui riportò un tenero retroscena il Corriere della Sera, anni fa: "Barbara prende un caffè con lui. Poi lo porta in mezzo al pubblico. Ma prima chiede ai presenti di non fare video e foto con i telefonini, per rispetto a Lamberto: gli applausi e il calore lo travolgono, chi lo vede giura che in quel momento torna ad essere quello di sempre".

Barbara D'Urso e il retroscena su Lamberto Sposini: lo invita e lo porta in mezzo al pubblico (ma a telecamere spente)