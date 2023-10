Barbara d'Urso lascia Londra: "Si conclude un'esperienza molto produttiva". Il video dalla stazione

È passato un mese circa dalla comunicazione con cui Barbara d'Urso aggiornava della sua nuova vita lontana dall'Italia e dalla tv italiana. "Vivrò a Londra per un periodo di tempo. È l'inizio di una nuova avventura" scriveva sui social la conduttrice a pochi giorni dall'inizio della prima edizione di Pomeriggio Cinque senza di lei, affidata a Mirta Merlino dopo il burrascoso divorzio da Mediaset. Nonostante la distanza geografica, "col cuore" Barbara d'Urso ha sempre aggiornato i follower sulla sua quotidianità londinese trascorsa tra corsi d'inglese, passeggiate nei parchi, spesa nei supermercati. E anche stavolta non ha mancato di aggiornare sulla sua nuova partenza: Barbara d'Urso, infatti, ha deciso di lasciare la capitale del Regno Unito alla volta di una meta ancora non indicata.

"Si conclude per il momento questa esperienza molto interessante e molto produttiva a Londra", si legge a corredo di una foto che la mostra in procinto di salire su un treno. Poi la curiosità lasciata sospesa: "Ma quale sarà la prossima destinazione?". L'interrogativo al momento non ha risposta: "It's a secret" ribadisce parlando con l'amica che è al suo fianco sui binari della stazione. Barbara d'Urso aveva accennato che sarebbe stata lontana dall'Italia per un periodo di tempo molto lungo, spiegando che la ragione fosse dettata da motivi di lavoro - pure quelli - non precisati. Intanto qui di lei si continua a parlare: invitata a Striscia la Notizia, Ballando con le stelle, Domenica In, il nome della conduttrice si pronuncia come grande assente che, ha promesso, prima o poi racconterà la sua versione dei fatti su un arrivederci tutt'altro che sereno.

Di seguito il video e la storia Instagram di Barbara d'Urso