Barbara d'Urso, lite furiosa in diretta. Un ospite le si rivolta contro: "Fai terrorismo mediatico"

Lite furiosa a 'Pomeriggio 5'. Un'ospite si è scagliato contro Barbara d'Urso accusandola di fare terrorismo mediatico. E' successo nel corso dell'ultima puntata, nello spazio in cui la conduttrice ha ospitato Carlo Laurenzi, un agente immobiliare di Forlì che, contravvenendo al Dpcm emanato dal premier Conte, avrebbe fatto entrare nel suo studio alcuni clienti senza mascherina.

D'Urso ha spiegato all'uomo - che avrebbe già ricevuto una multa da 400 euro - la necessità di rispettare le regole in questo momento storico di emergenza sanitaria, ma lui ha reagito male. "Se mi hai contattato per farmi una ramanzina, hai trovato la persona sbagliata - ha esclamato senza nascondere rabbia - Anche tu stai violando il Dpcm, sei in studio senza mascherina. State facendo terrorismo mediatico, giocando con i numeri". Parole di fronte alle quali la stessa Barbara si è alterata. "Tu ti permetti di dire che io gioco con i numeri, io leggo i numeri, oggi 7mila nuovi positivi. Qui non violiamo la legge, nel Dpcm ci sono anche le regole per gli studi televisivi. Prendo le distanze da quello che dici".