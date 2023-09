Barbara d'Urso a Londra, nuova vita dopo l'addio a Mediaset: "Vivrò qui"

Mentre ieri Myrta Merlino, durante i primi minuti di diretta a Pomeriggio 5, ringraziava "la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione", quella donna aveva appena iniziato un nuovo capitolo della sua vita, probabilmente dando le spalle al piccolo schermo che in quel momento le stava inesorabilmente ricordando la sua disfatta.

Questa mattina Barbara d'Urso ha fatto sapere sui social di essersi trasferita a Londra, pronta per una nuova avventura. Una tempistica perfetta per replicare - senza replicare direttamente - ai diplomatici ringraziamenti della Merlino, da ieri al suo posto. "Ieri il mio primo giorno di scuola" ha scritto la conduttrice nel post, pubblicando alcune foto che la ritraggono all'ingresso di un elegante palazzo con il New York Times in mano, e ancora: "Vivrò a Londra per un periodo di tempo. È l'inizio di una nuova avventura. Continua...".

To be continued, dunque. Carmelita - che non è ancora chiaro cosa stia facendo nella capitale inglese, forse studiando la lingua, né quali progetti abbia davanti - si giocherà questa esperienza puntata per puntata, la snocciolerà tipo format. Il suo. Alla faccia di chi uno gliel'ha tolto.

Il post di Barbara d'Urso

La delusione di Barbara d'Urso

Per Barbara d'Urso è arrivato il momento di reagire e voltare pagina. Il benservito di Mediaset è stata una doccia gelata, non lo ha mai negato, e proprio pochi giorni fa, alla vigilia del nuovo Pomeriggio 5, si è concessa l'ultimo lungo sfogo social in cui ha ribadito la sua verità. Adesso si ricomincia (da Londra).