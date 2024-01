Barbara d'Urso e la dedica a Luca Argentero (che risponde)

Tra i 4.714.000 di spettatori che ieri erano sintonizzati su Rai 1 per la seconda puntata di Doc - Nelle tue mani c'era anche Barbara d'Urso, anche lei evidentemente fan della seguitissima serie tv giunta alla sua terza stagione. "Quindi oggi c'è #DOC3?" ha scritto la conduttrice su X prima di rivolgere una dedica affettuosa al protagonista Luca Argentero. "Ricordo la prima volta in tv del bello e bravissimo Luca Argentero nel mio Gf del 2003… Sono passati oltre vent'anni, lui ha studiato tanto ed è un attore pazzesco… Viva Luca!". Un pensiero che non è passato inosservato agli utenti quello di d'Urso a cui lo stesso Luca Argentero ha risposto con un cuore a simbolo della sua gratitudine e del reciproco affetto.

Era il 2003, infatti, quando Canale 5 trasmetteva la terza edizione del Grande Fratello, condotta per la prima volta da Barbara d'Urso (che subentrò a Daria Bignardi) e con la partecipazione dell'inviato Marco Liorni. Tra i concorrenti di quella edizione che fu vinta da Floriana Secondi, ci furono diversi personaggi che ottennero una certa popolarità, come Pasquale Laricchia, Fedro Fancioni e Luca Argentero, appunto, che allora si classificò al terzo posto dando il via a una carriera di grande successo.