Barbara d'Urso fa pace con Lucio Presta: lui la chiamò "suora laica in pailettes che produce orrore in tv"

Barbara d'Urso e Lucio Presta insieme sorridenti davanti a un caffè: questa la foto postata dalla conduttrice di Canale 5 poco fa, dimostrazione di una pace arrivata dopo anni di lontananza. "In un mondo pieno di conflitti… Anche i più piccoli devono avere fine con la Pace. Bello guardarsi negli occhi. Parlare. Dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda" si legge a corredo dello scatto dove l'agente dei vip e marito di Paola Perego - recentemente al centro delle cronache per la battaglia legale con Heather Parisi - posa sereno con l'amica ritrovata. L'hashtag #pace, poi, sancisce il definitivo superamento del conflitto che, iniziato nel 2020, ritrova ora la totale risoluzione.

Perché Lucio Presta e Barbara d'Urso avevano litigato

Nela foto Instagram di Barbara d'Urso non c'è alcun riferimento ai motivi che avevano causato l'allontamento da Lucio Presta. Le ragioni, tuttavia, possono essere riscontrate in un episodio del 2020, quando, in piena pandemia, il manager le dedicò un post Facebook davvero molto critico (poi rimosso).

"Pensierino del mattino in tempo di Coronavirus: posto che l'orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?" si leggeva allora. Una riflessione molto dura la sua, pubblicata nelle ore successive alle polemiche che investirono Barbara d'Urso per aver recitato l'Eterno Riposo in diretta tv su Canale 5 insieme a Matteo Salvini. La questione era finita anche su change.org con una petizione per chiedere la chiusura dei suoi programmi e, a stretto giro, la stessa d'Urso aveva replicato con un tweet. Tempi lontani ormai: oggi ogni rancore è superato e l'ultima foto ne è dimostrazione.