Barbara D'Urso: "Ho il cuore spezzato, sei stato uno dei pochi che ha continuato a sostenermi"

"Ho il cuore spezzato", inizia così il toccante tweet pubblicato da Barbara D'Urso su X oggi, 11 luglio 2024. L'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha riportato una triste notizia che la riguarda da vicino. A raccontarla è stata lei stessa, scrivendo: "Per anni abbiamo lavorato insieme, scegliendo pezzo per pezzo le scenografie dei miei programmi… Un uomo dolcissimo", ha continuato. Quindi D'Urso ha aggiunto: "E anche nell’ultimo anno sei stato uno dei pochi che ha continuato a esserci per me, a sostenermi.. Ciao Roberto, mancherai tanto". Anche su Instagram, Barbara D'Urso ha dedicato alcune parole di cordoglio, sostanzialmente uguali a quelle utilizzate sull'altro social.

Chi è Roberto

La stessa conduttrice parla di "Roberto", ex scenografo dei suoi programmi. Basta fare una rapida ricerca per scoprire che si tratta di Roberto Bassanini, storico scenografo Mediaset. Sotto il suo ultimo post su Instagram, c'è chi ha commentato con un cuore rotto e due mani che pregano, proprio a conferma della drammatica notizia.

Tantissimi i commenti, inoltre, sotto al post pubblicato dall'ex volto noto di Canale 5: "Dispiacere immenso. Un abbraccio forte forte a Te e sentite condoglianze alla famiglia", "Sentite condoglianze alla famiglia e colleghi", "Ma mica è lo scenografo? Noooo mi dispiace un sacco.. Riposa in pace".